Юрий Семин: У «Локомотива» возникают проблемы с контратакующими действиями Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча с «Осиеком» (0:2) на сборе в Испании.

- Каждый должен сделать выводы по работе, хотя работают ребята хорошо. Мы играем с командами, которые держат глубокую оборону и быстро отходят назад. У нас возникают проблемы с контратакующими действиями. Нужно учесть этот момент. Ничего страшного в поражении нет, есть основания встряхнуть команду, подумать о концентрации. Мы пропускаем нелепые голы. Поэтому есть о чем поговорить. Это хорошо, - передает слова Семина пресс-служба «Локомотива».

Напомним, что в первом контрольном матче «Локомотив» 20 января сыграл вничью 3:3 с румынским клубом «Стяуа». В следующем товарищеской встрече 26 января команда Семина сыграет с корейским «Чонбук Хендэ Моторс».