Комличенко пройдет медицинское обследование в «Динамо» Российский нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко может продолжить карьеру в «Динамо».

Как сообщает «Чемпионат», 24 января 24-летний форвард пройдет медицинское обследование в московском клубе.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к футболисту со стороны ЦСКА и французского «Нанта».

Напомним, что Комличенко выступает за «Млада Болеслав» с 2017 года. За это время он провел за клуб 74 матча, в которых забил 46 голов и сделал 14 результативных передач. Игрок стал лучшим нападающим чемпионата Чехии 2018/19 и был признан лучшим легионером турнира.

Также в активе Комличенко три встречи и один гол в составе сборной России.