ПСВ проиграл «Бреде» и вылетел из розыгрыша Кубка Голландии

В составе хозяев поля голами отметились Отман Бауссайд (54-я минута) и Иван Илич (73).

Ометим, что на 61-й минуте красную карточку получил защитник команды гостей Тимо Баумгартль.

Добавим, что в четвертьфинале турнира «Бреда» 11 февраля сыграет против «АЗ Алкмар».