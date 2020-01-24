«Ливерпуль» в концовке встречи вырвал победу у «Вулверхэмптона»

В составе «мерсисайдцев» голами отметились Джордан Хендерсон (8-я минута) и Роберто Фирмино (84), у проигравших точным ударом отличился Рауль Хименес (81).

После этой игры «Ливерпуль» набрал 67 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице английской премьер-лиги, «Вулверхэмптон» с 34 очками занимает седьмую строчку.

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет против «Вест Хэма», а «Вулверхэмптон» в гостях сыграет с «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии

24-й тур

«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» - 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Хендерсон (8), 1:1 – Хименес (51), 1:2 – Фирмино (84).

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Доэрти, Кастро, Коуди, Саисс, Рубен Невеш, Дендонкер, Нету (Диогу Жота, 77), Моутинью (Гиббс-Уайт, 87), Траоре, Хименес.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнолд, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен (Фабиньо, 70), Хендерсон, Мане (Минамино, 33), Фирмино, Салах (Ориги, 85).

Предупреждение: Робертсон (55).