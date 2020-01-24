Нападающий юношеской сборной России Агаларов перешел в «Уфу» Команды РПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона.

Нападающий юношеской сборной России Гамид Агаларов стал игроком «Уфы».

Контракт подписан на три года, сообщает официальный сайт клуба.

ФК «Уфа» подписал контракт с нападающим юношеской сборной России!



19-летний нападающий Гамид Агаларов пополнил состав футбольного клуба «Уфа». Контракт с игроком рассчитан на 3 года.https://t.co/AnFHgd88Ge pic.twitter.com/0OqATEyC0D — ФК УФА (@UfaFc) January 24, 2020

19-летний Агаларов является воспитанником «Анжи». За махачкалинский клуб он провел семь матчей в РПЛ.

В текущем сезоне нападающий сыграл 15 матчей за клуб в рамках первенства ПФЛ зоны «Юг», забил пять голов и сделал три результативные передачи.

В послужном списке игрока три гола в 11 матчах за сборную России до 19 лет.