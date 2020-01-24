Лукаку рассказал о своем уходе из «Манчестер Юнайтед» Летом нападающий перебрался в Италию.

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку рассказал, почему решил покинуть «Манчестер Юнайтед».

«Прошлый год был трудным для меня, все шло не так, как я хотел. Я пришел к выводу, что настала пора изменить что-то вокруг себя и сменить среду. Где-то в марте я пошел в офис тренера и сказал, что мне нужно двигаться дальше. «Манчестер Юнайтед» пригласил молодых футболистов, поэтому, мне кажется, это была выигрышная ситуация для обеих сторон», - приводит слова Лукаку Sky Sports.

Напомним, Лукаку на протяжении двух сезонов выступал за «Манчестер Юнайтед». Всего он провел за клуб 96 матчей, забил 42 гола и отдал 13 результативных передач.

Летом 2019 года футболист перешел в миланский «Интер». В текущем сезоне в активе Лукаку 18 голов и четыре голевые передачи в 26 матчах за итальянский клуб.