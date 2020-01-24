«Интер» договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере Эриксена - Советский спорт
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24 января 2020 10:51ФутболЛипкин Антон

«Интер» договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере Эриксена

Сумма сделки составит 18 миллионов евро.

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен в ближайшее время должен стать игроком «Интера», сообщает Football Italia.

В четверг стороны, наконец, завершили продолжительные переговоры. Ожидается, что 27-летний датчанин подпишет с «нерадзурри» контракт до 2024 года. Его зарплата в Италии составит восемь миллионов евро плюс бонусы.

Напомним, срок соглашения Эриксена со «шпорами» истекает ближайшим летом. Таким образом, он мог покинуть клуб бесплатно. Теперь же «Тоттенхэм» заработает как минимум 18 миллионов евро. Еще два миллиона «Интер» может заплатить в качестве бонусов.

Медобследование Эриксена запланировано на понедельник. Не исключено, что уже в воскресенье будущий новичок «Интера» будет присутствовать на стадионе «Сан-Сиро» во время матча команды в 21-м туре с «Кальяри».

Эриксен выступал за «Тоттенхэм» с 2013 года. В 305 матчах за клуб на его счету 69 голов и 89 результативных передач.

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