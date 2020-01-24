Майкл Оуэн: «Вулверхэмптон» создал трудности, но как всегда «Ливерпуль» нашел способ выиграть

Бывший форвард «Ливерпуля» Майкл Оуэн прокомментировал победу «красных» над «Вулверхэмптоном» (2:1) в матче 24-го тура премьер-лиги на «Молинью Стэдиум».
«Из оставшихся матчей эта игра должна была стать для «Ливерпуля» одной из самых сложных, – приводит слова Оуэна официальный сайт лиги. – «Волки» создали трудности для соперника. Мы увидели, какая у них хорошая команда. Но как всегда «Ливерпуль» нашел способ одержать победу».
Напомним, победный гол на 84-й минуте забил бразилец Роберто Фирмино. «Ливерпуль» выиграл 14-й матч подряд и продолжает лидировать в чемпионате, опережая «Манчестер Сити» на 16 очков. При этом у «красных» остается игра в запасе.
В воскресенье в четвертом раунде Кубка Англии «Ливерпуль» сыграет в гостях со «Шрусбери».
Шарапова покидает Мельбурн и топ-300. Мария проиграла четвертый матч подряд Что происходит с россиянкой. И чего теперь от нее ждать. 21.01.2020 14:30 Теннис Мысин Николай Рублев дороже золота. Россиянин выиграл два титула подряд перед Australian Open Перед стартующим в понедельник Australian Open Андрей Рублев успел выиграть два турнира подряд. «Советский спорт» – о прогрессе в игре россиянина. И ожиданиях от него на кортах Мельбурн-парка. 19.01.2020 20:15 Теннис Мысин Николай Ждем Машу и Медведева. Итоги первого дня Australian Open Первый день Открытого чемпионата Австралии прошел по усеченной программе из-за дождей. 20.01.2020 20:30 Теннис Мысин Николай Лучшие пока идут вперед. Итоги третьего дня Australian Open В среду на Открытом чемпионате Австралии свои поединки провели две первые ракетки России – Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова. 22.01.2020 20:00 Теннис Мысин Николай Возвращение дерзкого ирландца. Макгрегор готов побить Серроне, а затем и Хабиба 19 января рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке шоу экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор сразится с Дональдом Серроне. 15.01.2020 21:45 ММА Ващенко Сергей Джокович в роли официанта и Шарапова-комментатор. Как звезды готовились к Australian Open В преддверии стартующего в понедельник чемпионата Австралии топ-звезды мирового тенниса были замечены не только на тренировочных кортах. «Советский спорт» собрал самые интересные моменты с участием Шараповой, Джоковича, Надаля, Федерера и не только. 19.01.2020 21:45 Теннис Велиев Эмиль Счастье – в Насте. В четверг только Павлюченкова вышла в третий круг Из трех россиянок в четвертый день турнира только Анастасия Павлюченкова сумела добиться победы. Светлана Кузнецова и Анна Блинкова завершили борьбу на Australian Open. 23.01.2020 15:00 Теннис Мысин Николай Пора тушить Старый Свет. В Австрии стартует чемпионат Европы В среду в Граце начинается первенство континента. Российские фигуристы, как обычно, должны брать медали ЧЕ во всех четырех видах катания. В том числе – парочку золотых. 21.01.2020 20:30 Фигурное катание Тигай Лев Золото Олимпиады – у танцоров из… Японии. Обзор событий недели Соревнования фигуристов на юношеских Олимпийских играх в Лозанне завершились командным турниром, где россияне добыли еще три медали. Но не вместе, а по отдельности. 20.01.2020 12:00 Фигурное катание Тигай Лев Конор Макгрегор – Дональд Серроне: когда бой, где смотреть, кто фаворит 19 января в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 246 состоится поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне. «Советский спорт» отвечает на главные вопросы в преддверии схватки. 18.01.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей