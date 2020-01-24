Майкл Оуэн: «Вулверхэмптон» создал трудности, но как всегда «Ливерпуль» нашел способ выиграть Лидер премьер-лиги одержал 14-ю победу подряд.

Бывший форвард «Ливерпуля» Майкл Оуэн прокомментировал победу «красных» над «Вулверхэмптоном» (2:1) в матче 24-го тура премьер-лиги на «Молинью Стэдиум».

«Из оставшихся матчей эта игра должна была стать для «Ливерпуля» одной из самых сложных, – приводит слова Оуэна официальный сайт лиги. – «Волки» создали трудности для соперника. Мы увидели, какая у них хорошая команда. Но как всегда «Ливерпуль» нашел способ одержать победу».

Напомним, победный гол на 84-й минуте забил бразилец Роберто Фирмино. «Ливерпуль» выиграл 14-й матч подряд и продолжает лидировать в чемпионате, опережая «Манчестер Сити» на 16 очков. При этом у «красных» остается игра в запасе.

В воскресенье в четвертом раунде Кубка Англии «Ливерпуль» сыграет в гостях со «Шрусбери».