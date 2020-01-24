Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский: В матче с «Осиеком» не хватило концентрации «Локомотив» проиграл «Осиеку» на сборе в Испании.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский подвел итоги контрольного матча с «Осиеком» (0:2) на сборе в Испании.

– Не хватило реализации и концентрации, чтобы довести дело до конца, – приводит слова 21-летнего игрока официальный сайт клуба.

– Вы часто входили в штрафную на дриблинге, но пробить не давали. Ждали более медленной игры от «Осиека»?

– Хотел обыграть соперника, искал возможность для удара, но защитники накрывали. Возможно, стоило играть через пас.

Напомним, матч с «Осиеком» стал вторым для «Локомотива» на сборе в Испании. В понедельник вице-чемпионы России сыграли вничью со «Стяуа» (3:3). До конца сбора команда проведет еще один матч – 26 января с «Чонбук Моторс» из Южной Кореи.