Комличенко покинул «Младу-Болеслав», чтобы пройти медосмотр в московском клубе Форвард сборной России может вернуться на родину.

Форвард «Млады-Болеслав» Николай Комличенко пропустит сбор команды в Мальте, поскольку отправился в Москву на переговоры и медобследование перед переходом в другой клуб.

«Коля сейчас работает над предложением о трансфере, – приводит слова спортивного директора «Млады-Болеслав» Йозефа Джиноха официальный сайт клуба. – Он получил разрешение от нас покинуть команду и решить все вопросы за ближайшее время.

Мы находимся в тесном контакте с игроком, клубом и его агентом. Как только ситуация прояснится, мы сообщим обо всем подробнее».

Ранее сообщалось о том, что 24-летний нападающий сборной России близок к переходу в «Динамо». Комличенко выступает за «Младу-Болеслав» с июля 2017 года. В 74 матчах за команду он забил 46 голов и сделал 14 результативных передач.