Роман Павлюченко: До перехода в «Спартак» у меня был вариант с ЦСКА Нападающий провел в «Спартаке» более пяти лет.

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко признался, что мог стать игроком ЦСКА.

«У меня был вариант с ЦСКА, мы встречались с Гинером. Это до «Спартака». Мы играли в Москве, втайне от Горюнова и Шоха приехали в офис Гинера. Он дает такую пачку денег… Я увидел - потерял сознание. Было 10 тысяч долларов. После возвращения в Волгоград вызывают Горюнов с Шохом и говорят: «Завтра же летим назад, возвращаем деньги». Мы полетели назад, встретились, но уже Гинера не было, кто-то от него был. Мы отдали эти деньги. Буквально через пару игр состоялся переход в «Спартак». Может быть, это судьба», - рассказал Павлюченко в интервью ютуб-каналу Сычев подкаст и Денис Казанский.

Напомним, Павлюченко перешел в «Спартак» из «Ротора» в январе 2003 года. За столичный клуб он провел 171 матч, забил 83 гола и отдал 16 результативных передач.

В составе «Спартака» нападающий трижды становился серебряным призером чемпионата России и выигрывал Кубок страны в сезоне 2002/03.