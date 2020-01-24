В «Советском спорте» сменилось руководство

Основной акционер Евгений Филиппов на общем собрании коллектива редакции объявил об окончании контракта предыдущего генерального директора.
Главный редактор газеты Николай Яременко назначен на должность генерального директора издания. Функции главного редактора он исполнять продолжит.
Николай Яременко – известный журналист, работал главным редактором нескольких газет и радиостанций («Говорит Москва», «Радио Спорт FM» и др.). В «Советском спорте» - с 2016 года.
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