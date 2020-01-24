Дуглас Коста не вернется в «Баварию» этой зимой Бразилец выступал в Мюнхене в 2015-2017 годах.

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста не намерен возвращаться в «Баварию», сообщает Sky Sport Italia.

Чемпионы Германии были не прочь вернуть 29-летнего бразильца, который выступал за команду в 2015-2017 годах. Однако ни сам игрок, ни клуб не планируют вести переговоры о трансфере.

«Я вообще не могу это себе представить», – сказал Коста.

Напомним, летом 2017 года «Ювентус» взял игрока в аренду, а через год выкупил права на него за 40 миллионов евро. В 86 матчах за «бьянконери» Коста забил девять голов и сделал 18 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

Добавим, что «Бавария» идет на втором месте в бундеслиге с отставанием в четыре очка от лидирующего «РБ Лейпциг».