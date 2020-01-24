РФС признал неправомерным переизбрание Прядкина президентом РПЛ Прядкин возглавляет премьер-лигу с 14 ноября 2007 года.

Сегодня Избирательный комитет Российского футбольного союза признал, что при проведении выборов президента РПЛ 16 января 2020 года не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС. Об этом сообщает официальный сайт союза.

Отмечается, что РФС обязал премьер-лига провести выборы президента в течение трех месяцев с момента вынесения решения, принятого Избирательным комитетом.

Напомним, 16 января на общем собрании клубом РПЛ Сергей Прядкин был досрочно переизбран на новый пятилетний срок – он возглавляет премьер-лигу с 14 ноября 2007 года.