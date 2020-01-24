Павел Худяков: Даже если будут перевыборы президента РПЛ, то все равно выберут Прядкина

- Даже если будут перевыборы, то все равно выберут Прядкина, он очень хороший руководитель! Сергей Геннадьевич справляется со своими обязанностями, но это мое мнение. Я рад, что у нас такой руководитель, - приводит слова Худякова Sport24.ru.
Напомним, что сегодня Избирательный комитет Российского футбольного союза признал, что при проведении выборов президента РПЛ 16 января 2020 года не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС.
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