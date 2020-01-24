Михаил Гершкович: Видимо, при выборе президента РПЛ были нарушены такие нормы Член исполкома РФС Михаил Гершкович прокомментировал информацию о том, что РФС обязал РПЛ провести новые выборы президента организации.

- Российский футбольный союз следит за тем, чтобы все нормы регламента соблюдались. Видимо, при выборе президента РПЛ были нарушены такие нормы. Не вижу проблем, если РПЛ через три месяца проведет новые выборы и изберет того кандидата, которого хочет, - цитирует Гершковича «РИА Новости».

Напомним, что сегодня Избирательный комитет Российского футбольного союза признал, что при проведении выборов президента РПЛ 16 января 2020 года не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС.