Ханс-Дитер Флик: Судьба чемпионства будет зависеть только от нас Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о возможности догнать в турнирной таблице бундеслиги «РБ Лейпциг».

- Мы должны смотреть на себя и, что особенно важно, должны показать свою игру. Мы не должны смотреть на конкурентов. Все жаждут успеха и хотят и в этому году стать чемпионами. Мы должны настроиться на то, чтобы в каждом матче показывать хорошую игру. Тогда, как и в прошлые годы, судьба чемпионства будет зависеть только от нас, - цитирует Флика пресс-служба мюнхенского клуба.

Добавим, что после 18 туров чемпионата Германии «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги, уступаю лидирующему «Лейпцигу» четыре очка.