Нападающий «Монако» близок к переходу в «Лидс»

Нападающий «Монако» Жан-Кевен Огюстен, арендованный у «Лейпцига» прошлым летом, может переехать в Англию.
Согласно информации L'Equipe, руководство «Лидса» договорилось о том, что 22-летний форвард проведет вторую половину этого сезона в составе клуба из Чемпионшипа. Сделка предусматривает возможную опцию выкупа игрока.
Напомним, что Огюстен перешел в «Лейпциг» в июле 2017 года из «ПСЖ» за 16 миллионов евро. В составе немецкого клуба он провел 67 матчей, забил 20 голов и отдал 8 результативных передач. Перед стартом нынешнего сезона он француз отправился в аренду в «Монако» – на его счету 13 поединков, в которых он отметился одним голом и двумя ассистами.
«Лидс» занимает второе место в Чемпионшипе, набрав 52 очка после 28 туров.
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