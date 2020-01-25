Пауло Дибала: Сарри хотел, чтобы я остался в команде Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о том, что мог перейти в другую команду перед началом нынешнего сезона.

– Я был близок к тому, чтобы уйти. Клуб раздумывал над этим вариантом. До последней минуты мы ждали. У меня осталось два года по контракту. Это не короткое время, но и не долгое. Посмотрим, какие у клуба планы. Это должно быть их решение. Трудно что-то сказать, потому что все меняется в секунду. Ко мне здесь хорошо относятся, я счастлив. Сарри хотел, чтобы я остался. Я знал, что он может научить меня, поможет проявить лучшее в себе, – цитирует Дибалу The Guardian.

Напомним, что аргентинский форвард мог переехать в Англию – в его услугах были заинтересованы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Дибала перешел в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо» за 40 миллионов евро. 26-летний аргентинец принял участие в 208 матчах – на его счету 89 забитых мячей и 34 результативные передачи. Он является четырехкратным чемпионом Италии. За национальную сборную он сыграл в 29 играх и отметился двумя голами.