Деян Радоньич: «Крылья Советов» лучше прямых конкурентов в РПЛ «Крылья Советов» завершили первую часть сезона на предпоследнем месте в РПЛ.

Форвард «Крыльев Советов» Деян Радоньич высказался о перспективах команды в борьбе за сохранение места в премьер-лиге.

«Во-первых, думаю, что Самара и Самарская область заслуживают, чтобы команда играла в премьер-лиге, ведь здесь живут очень хорошие люди, – приводит слова 29-летнего хорвата официальный сайт клуба. – Во-вторых, я действительно уверен, что мы сможем остаться в РПЛ. У нас достаточно качества для того, чтобы занять лучшую чем сейчас позицию. По моим наблюдениям, мы лучше наших прямых конкурентов».

Напомним, «Крылья Советов» завершили первую часть сезона на предпоследнем месте в турнирной таблице. В 19 турах у команды 15 очков. Радоньич перешел в команду летом прошлого года из «Локомотива» (Загреб). В 19 матчах сезона на его счету два гола и одна результативная передача.