Мане может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане рискует пропустить первый матч плей-офф Лиги чемпионов, в котором команда Юргена Клоппа сыграет в Испании с мадридским «Атлетико» 18 февраля.

Согласно информации The Liverpool Echo, 27-летний сенегалец получил повреждение в игре 24-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:1) – у футболиста подозрение на травму подколенного сухожилия. Восстановление игрока может занять около трех недель.

В этом сезоне Мане принял участие в 31 матче, забив 15 голов и сделав 11 ассистов. Его команда занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 67 очков.