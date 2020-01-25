Санья может перейти в «Нант»

Согласно информации L'Equipe, 36-летний француз ведет переговоры с командой лиги 1 и в ближайшее время может стать полноценным игроком клуба.
Предыдущим клубом Санья был «Монреаль», в составе которого он сыграл 40 матчей, забил два гола и отдал четыре ассиста. 1 января этого года Бакари покинул команду и стал свободным агентом.
Отметим, что во Франции защитник выступал за «Осер». За национальную сборную он провел 65 встреч.
«Нант» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.
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