Санья может перейти в «Нант» Бывший защитник «Манчестер Сити» и «Арсенала» Бакари Санья близок к тому, чтобы подписать контракт с «Нантом».

Согласно информации L'Equipe, 36-летний француз ведет переговоры с командой лиги 1 и в ближайшее время может стать полноценным игроком клуба.

Предыдущим клубом Санья был «Монреаль», в составе которого он сыграл 40 матчей, забил два гола и отдал четыре ассиста. 1 января этого года Бакари покинул команду и стал свободным агентом.

Отметим, что во Франции защитник выступал за «Осер». За национальную сборную он провел 65 встреч.

«Нант» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.