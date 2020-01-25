«ПСЖ» может обменять Паредеса на Пакета Аргентинец перешел в «ПСЖ» зимой 2019 года из «Зенита».

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может оказаться в «Милане». Об этом сообщает Tuttosport.

Отмечается, что парижский клуб хочет обменять 25-летнего аргентинца на 22-летнего бразильца миланцев Лукаса Пакета.

Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» зимой 2019 года за 40 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 19 матчей, отметившись одним голевым пасом. Ранее он выступал за «Боку Хуниорс», «Кьево», «Рому» и «Эмполи». За сборную Аргентины он сыграл в 24 играх.

Что касается Пакета, то бразилец стал футболистом «Милана» в январе прошлого года, перейдя из «Фламенго» за 38,4 миллиона евро. В этом сезоне он потерял место в основном составе команды – на его счету 15 матчей и один ассист. За национальную сборную он провел 11 встреч (2 гола).