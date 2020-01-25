Дубль Влашича принес ЦСКА победу в контрольном матче с ЛАСКом Команда Гончаренко проводит сбор в испанском Кампоаморе.

ЦСКА обыграл австрийский ЛАСК в товарищеском матче на сборах в Испании со счетом 2:1. Оба гола были забиты хорватским полузащитником Николой Влашичем.

Следующий матч москвичи сыграют против другого австрийского клуба – «Тироля». Встреча состоится 1 февраля.

Отметим, что ЛАСК занимает второе место в чемпионате Австрии, набрав 42 очка в 18 матчах.

Контрольный матч

ЦСКА (Россия) – ЛАСК (Австрия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Влашич, 17. 1:1 – Балич, 60. 2:1 – Влашич, 88.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Набабкин, Бистрович, Ахметов, Влашич, Обляков, Чалов, Шкурин.