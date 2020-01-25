Болельщики клубов РПЛ сошлись на специальном турнире - Советский спорт
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25 января 2020 18:30ФутболКоновальцева Елена

Болельщики клубов РПЛ сошлись на специальном турнире

С 24 по 27 января 2020 года городе Дагомысе (это пригород Сочи), на полях местного спорткомплекса, проходит первый турнир по футболу среди болельщиков клубов РПЛ.

16 команд болельщиков, представляющих все клубы, на протяжении двух игровых дней выявляют сильнейшего.

Команды-победители, занявшие первые три места, получат кубки, а все участники – памятные призы. Кроме того, учреждены специальные награды лучшим игрокам. Это будет первый в истории турнир болельщиков, организованный премьер-лигой при финансовой поддержке РФС.

26 января, перед награждением участников турнира, пройдет очередной «круглый стол». Руководство РФС, премьер-лиги и представители объединений болельщиков обсудят текущие вопросы.

- Премьер-лига и клубы регулярно встречаются с представителями объединений болельщиков. Все «острые» вопросы обсуждаются открыто, и мы в большинстве случаев находим взаимопонимание. Футбол без болельщиков – не футбол. Футболисты играют для болельщиков, руководители клубов работают для того, чтобы все чувствовали себя комфортно на трибунах стадионов», - сказал президент лиги Сергей Прядкин.

Главным судьей турнира по футболу среди болельщиков клубов РПЛ назначен Роман Усачев, который неоднократно обслуживал матчи FIFA. В текущем сезоне Роман успел поработать на девяти встречах клубов РПЛ.

Жеребьевка распределила 16 команд по группам следующим образом:

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Групповой этап первого турнира болельщиков клубов РПЛ завершился в субботу. Количество мячей, забитых за 40 минут игры, в нескольких матчах доходило до 12, а это значит, что конкуренция за индивидуальные награды лучшим игрокам будет серьезная.

Итоги игр группового этапа:

Группа A
1 тур: «Тамбов» 1:0 «Динамо» / «Рубин» 0:12 «Спартак»
2 тур: «Динамо» 3:1 «Рубин» / «Спартак» 4:0 «Тамбов»
3 тур: «Тамбов» 6:0 «Рубин» / «Спартак» 2:1 «Динамо»

Группа B
1 тур: «Ростов» 1:4 «Сочи» / «Локомотив» 8:0 «Уфа»
2 тур: «Сочи» 1:4 «Локомотив» / «Уфа» 1:4 «Ростов»
3 тур: «Ростов» 0:4 «Локомотив» / «Уфа» 0:6 «Сочи»

Группа C
1 тур: «Зенит» 5:1 «Оренбург» / ЦСКА 10:2 «Урал»
2 тур: «Оренбург» 2:7 ЦСКА / «Урал» 0:3 «Зенит»
3 тур: «Зенит» 3:3 ЦСКА / «Урал» 2:4 «Оренбург»

Группа D
1 тур: «Ахмат» 2:0 «Крылья Советов» / «Краснодар» 2:5 «Арсенал»
2 тур: «Крылья Советов» 3:4 «Краснодар» / «Арсенал» 1:0 «Ахмат»
3 тур: «Ахмат» 0:3 «Краснодар» / «Арсенал» 5:0 «Крылья Советов»

В воскресенье пройдет плей-офф:

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