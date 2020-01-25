Болельщики клубов РПЛ сошлись на специальном турнире

16 команд болельщиков, представляющих все клубы, на протяжении двух игровых дней выявляют сильнейшего.
Команды-победители, занявшие первые три места, получат кубки, а все участники – памятные призы. Кроме того, учреждены специальные награды лучшим игрокам. Это будет первый в истории турнир болельщиков, организованный премьер-лигой при финансовой поддержке РФС.
26 января, перед награждением участников турнира, пройдет очередной «круглый стол». Руководство РФС, премьер-лиги и представители объединений болельщиков обсудят текущие вопросы.
- Премьер-лига и клубы регулярно встречаются с представителями объединений болельщиков. Все «острые» вопросы обсуждаются открыто, и мы в большинстве случаев находим взаимопонимание. Футбол без болельщиков – не футбол. Футболисты играют для болельщиков, руководители клубов работают для того, чтобы все чувствовали себя комфортно на трибунах стадионов», - сказал президент лиги Сергей Прядкин.
Главным судьей турнира по футболу среди болельщиков клубов РПЛ назначен Роман Усачев, который неоднократно обслуживал матчи FIFA. В текущем сезоне Роман успел поработать на девяти встречах клубов РПЛ.
Жеребьевка распределила 16 команд по группам следующим образом:
Групповой этап первого турнира болельщиков клубов РПЛ завершился в субботу. Количество мячей, забитых за 40 минут игры, в нескольких матчах доходило до 12, а это значит, что конкуренция за индивидуальные награды лучшим игрокам будет серьезная.
Итоги игр группового этапа:
Группа A
1 тур: «Тамбов» 1:0 «Динамо» / «Рубин» 0:12 «Спартак»
2 тур: «Динамо» 3:1 «Рубин» / «Спартак» 4:0 «Тамбов»
3 тур: «Тамбов» 6:0 «Рубин» / «Спартак» 2:1 «Динамо»
Группа B
1 тур: «Ростов» 1:4 «Сочи» / «Локомотив» 8:0 «Уфа»
2 тур: «Сочи» 1:4 «Локомотив» / «Уфа» 1:4 «Ростов»
3 тур: «Ростов» 0:4 «Локомотив» / «Уфа» 0:6 «Сочи»
Группа C
1 тур: «Зенит» 5:1 «Оренбург» / ЦСКА 10:2 «Урал»
2 тур: «Оренбург» 2:7 ЦСКА / «Урал» 0:3 «Зенит»
3 тур: «Зенит» 3:3 ЦСКА / «Урал» 2:4 «Оренбург»
Группа D
1 тур: «Ахмат» 2:0 «Крылья Советов» / «Краснодар» 2:5 «Арсенал»
2 тур: «Крылья Советов» 3:4 «Краснодар» / «Арсенал» 1:0 «Ахмат»
3 тур: «Ахмат» 0:3 «Краснодар» / «Арсенал» 5:0 «Крылья Советов»
В воскресенье пройдет плей-офф: