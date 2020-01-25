«Зенит» проиграл «Зальцбургу», пропустив шесть мячей за 120 минут Товарищеский матч в необычном формате состоялся в Катаре.

В столице Катара Дохе лидер РПЛ «Зенит» провел контрольный матч против австрийского клуба «Ред Булл Зальцбурга». Команда Сергея Семака потерпела поражение со счетом 3:6.

Игра прошла в необычном формате – три тайма по 40 минут.

К 34-й минуте «Зальцбург» выигрывал 3:0. На 5-й минуте Мергим Бериша реализовал пенальти, на 33-й отличился Андре Рамальо, а затем Хван Хи Чан.

По ходу второго тайма «Зенит» сократил отставание до минимума. Йордан Осорио и Олег Шатов забили друг за другом на 53-й и 54-й минутах, но на 63-й отличился полузащитник «Ред Булла» Карим Адейеми. На 76-й Роберт Мак сделал счет 3:4, однако уже три минуты спустя пятый гол австрийского чемпиона забил Петер Покорны, а в третьем тайме (на 93-й минуте) итоговый счет установил Секу Койта.

Стоит отметить, что Александр Кокорин провел на поле 60 минут.

В первом спарринге команда Семака обыграла катарский «Аль-Увайнах» со счетом 10:0. Следующую контрольную встречу «Зенит» проведет уже во время второго сбора в Испании – 1 февраля против люксембургского «Дюделанжа».

«Зенит» лидирует в РПЛ набрав 45 очков в 19 турах. Ближайший преследователь «Краснодар» отстает от питерцев на 10 очков.

«Ред Булл Зальцбург» – лидер чемпионата Австрии. «Красные быки» набрали 44 очка в 18 встречах и на два очка опережают ЛАСК.