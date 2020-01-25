Лидер бундеслиги «РБ Лейпциг» проиграл «Айнтрахту» «Красные быки» были непобедимы в чемпионате с 26 октября.

Матч 19-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 2:0.

На 48-й минуте отличился малиец Альмами Туре, а на четвертой добавленной минуте второго тайма – хорват Филип Костич.

Поражение во Франкфурте-на-Майне прервало 9-матчевую беспроигрышную серию «РБ Лейпциг». Предыдущее поражение команда Юлиана Нагельсмана потерпела еще 26 октября, уступив 1:2 в гостях у «Фрайбурга». В девяти следующих турах саксонцы добились 8 побед при одной ничьей.

В турнирной таблице «РБ Лейпциг» продолжает лидировать, набрав в 19 турах 40 очков.

В данный момент второе место занимает менхенгладбахская «Боруссия», обыгравшая в параллельном матче «Майнц» со счетом 3:1.

Гладбахцы пропустили первыми (на 12-й минуте от Робина Куайсона), но далее Алассан Плеа оформил дубль, отличившись на 24-й и 76-й. Третий гол «Боруссии» на 88-й минуте забил Флориан Нойхаус.

Команда из Менхенгладбаха в 19 турах набрала 38 очков.

«Айнтрахт», обыгравший «РБ Лейпциг» поднялся на девятое место (24 очка). «Майнц» находится на 15-м.

В следующем туре 1 февраля «РБ Лейпциг» примет гладбахскую «Боруссию» на своем поле. В тот же день состоятся матчи «Фортуна» – «Айнтрахт» и «Майнц» – «Бавария».