«Тоттенхэм» в Кубке Англии сыграл вничью с «Саутгемптоном», а «Вест Хэм» вылетел от «Вест Бромвича»

В 1/16 финала Кубка Англии «Саутгемптон» и «Тоттенхэм» сыграли вничью 1:1, а «Вест Хэм» на своем поле уступил 0:1 клубу чемпионшипа «Вест Бромвичу».
В игре «Саутгемптон» – «Тоттенхэм» команда Жозе Моуринью почти полчаса вела в счете по ходу тайма после того, как кореец Сон Хын Мин открыл счет на 58-й минуте. Однако точный удар марокканского полузащитника хозяев Софиана Буфалая на 87-й свел матч вничью.
Переигровка состоится в феврале на поле «Тоттенхэма». Точная дата проведения встречи будет определена позднее.
В игре «Вест Хэм» – «Вест Бромвич» все решил единственный гол, который защитник гостей Конор Таунсенд забил уже на 9-й минуте.
«Вест Бромвич» вышел в 1/8 финала. Матчи этой стадии запланированы на 4 марта.
Стоит отметить, что как и «Тоттенхэму», лишний кубковый матч предстоит провести «Ньюкаслу». Сегодня команда Стива Брюса на своем поле сыграла вничью 0:0 с «Оксфорд Юнайтед», клубом который выступает в лиге 1, третьем по уровню английском дивизионе.
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