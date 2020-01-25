«Крылья Советов» в спарринге обыграли чешский «Богемианс» Самарская команда проводит сбор в Турции.

Клуб РПЛ «Крылья Советов», готовясь к возобновлению чемпионата, на тренировочном сборе в Турции провел контрольный матч против чешской команды «Богемианс». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу самарцев.

После первого тайма «Крылья» вели 3:0, но после перерыва позволили сопернику отыграться, после чего все-таки добились победы.

В составе команды Миодрага Божовича забивали Антон Зиньковский (на 2-й минуте), Паул Антон (9-я), Владимир Полуяхтов (44-я) и Раду Гынсарь (80-я).

Голы «Богемианс» в активе Матея Пулкраба (59-я), Войтеха Новака (67-я) и Якуба Нечаса (76-я).

21 января в первом контрольном матче «Крылья Советов» со счетом 4:1 обыграли «Спартак» из Юрмалы.

В таблице РПЛ команда Божовича занимает 15-е место, набрав 18 очков в 19 турах.

«Богемианс» идет на 13-й позиции в чемпионате Чехии, имея 20 очков после 20 матчей.