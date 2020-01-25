«Динамо» объявило о подписании контракта с Комличенко Нападающий заключил соглашение на четыре с половиной года.

Московское «Динамо» объявило о переходе нападающего Николая Комличенко, организовав специальную трансляцию на своем канале в YouTube. 24-летний российский форвард подписал контракт на 4 с половиной года.

Ранее клуб «Млада-Болеслав» объявил о том, что отпустил игрока в Москву для прохождения медосмотра и переговоров о трансфере. Воспитанник «Краснодара» выступал за чешскую команду с июля 2017 года. В 74 матчах он забил 46 голов и сделал 14 результативных передач. До «Млады» Комличенко играл в Чехии за либерецкий «Слован».

По сведениям Transfermarkt, трансфер Комличенко обошелся «Динамо» в 3,5 млн евро.

Бело-голубые после 19 туров занимают восьмое место в РПЛ, набрав 24 очка.