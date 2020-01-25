«Марсель» сыграл вничью с «Анже» Команда Виллаша-Боаша занимает второе место в лиге 1.

Матч 21-го тура чемпионата Франции «Марсель» – «Анже» завершился со счетом 0:0.

Хозяева нанесли девять ударов, но лишь дважды попали в створ ворот соперника. Гости, предприняв четыре попытки, ни разу не потревожили голкипера марсельцев Стива Манданда.

В турнирной таблице лиги «Марсель», пролив беспроигрышную серию до 10 туров, занимает второе место, набрав в 21 игре 42 очка. Лидирует в чемпионате «Пари Сен-Жермен». У парижан 49 очков, и свой матч 21-го тура они проведут завтра 26 января в гостях у «Лилля».

«Анже» находится на седьмом месте таблицы с 30 очками после 21 игры.

1 февраля «Анже» примет «Реймс». 2 февраля «Марсель» сыграет в гостях с «Бордо».