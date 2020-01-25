«Фиорентина» и «Дженоа» сыграли вничью, а Кришито не реализовал пенальти Матч серии А состоялся во Флоренции.

Игра 21-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» – «Дженоа» завершилась вничью 0:0.

На 15-й минуте отличная возможность отличиться была у бывшего игрока «Зенита» Доменико Кришито, однако защитник «Дженоа», исполняя пенальти, не смог перехитрить польского вратаря флорентийцев Бартломея Дронговски.

«Фиорентина» занимает 13-е место, набрав 24 очка.

«Дженоа» замыкает турнирную таблицу серии А на последнем 20-м месте, набрав лишь 14 очков.

2 февраля «Фиорентина» сыграет в гостях с «Ювентусом». В тот же день «Дженоа» встретится на выезде с «Аталантой».