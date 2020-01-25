«Бавария» разгромила «Шальке», одержав пятую победу кряду и приблизившись к «Лейпцигу»

Матч 19-го тура чемпионата Германии «Бавария» – «Шальке» завершился со счетом 5:0.

На шестой минуте счет открыл Роберт Левандовски. Поляк забил свой 21-й гол в сезоне и вновь стал лидером бомбардирского зачета чемпионата, опередив на один точный удар форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.

Перед свистком на перерыв отличился Тимо Мюллер, воспользовавшись удобной скидкой Леона Горецки, ну а на 50-й минуте уже сам Гореца сделал перевес «Баварии» крупным, забив красивым ударом с лета. На 58-й Тьяго Алькантара забил четвертый баварский гол, направив мяч в пустые ворота после передачи Левандовски. Итоговый счет 5:0 на 89-й установил Серж Гнабри.

С пятью победами подряд «Бавария» занимает второе место в бундеслиге, набрав 39 очков в 19 играх. У лидера «РБ Лейпциг» 40 очков. Сегодня «красные быки» позволили преследователю сократить отставание до минимума, поскольку проиграли 0:2 в гостях у франкфуртского «Айнтрахта».

«Шальке» занимает в пятое место, оставшись с 33 очками.

31 января «Шальке» встретится в гостях с берлинской «Гертой». 1 февраля «Бавария» сыграет в гостях с «Майнцем».