«Аталанта» разгромила «Торино», одержав рекордную победу в серии А

Матч 21-го тура чемпионата Италии «Торино» – «Аталанта» завершился со счетом 0:7.

Для клуба из Бергамо эта победа стала самой крупной за все время выступлений в элитном дивизионе чемпионата Италии. Дебютировав в серии А в 1937 году, «Аталанта» прежде ни у кого не выигрывала с разницей в семь мячей.

«Торино» повторил свой антирекорд и потерпел самое крупное поражение в чемпионате за последние 70 лет, а также самое крупное домашнее поражение в истории. 26 февраля 1950 года «Торино» уступил «Милану» со счетом 0:7, но та игра состоялась на поле миланского клуба.

Три из семи голов «Аталанты» в игре на Олимпийском стадионе Турина забил Йосип Иличич. Словенский нападающий открыл счет на 17-й минуте, а также забил четвертый и пятый голы гостей на 53-й и 54-й. В активе Луиса Муриэля дубль. Колумбиец завершил избиение туринцев, реализовав пенальти на 11-й минуте, а затем отличившись с игры на 88-й.

Также в разгроме еще в первом тайме приняли участие немец Робин Гозенс (второй гол «Аталанты» на 29-й) и колумбиец Дуван Сапата, реализовавший пенальти в компенсированное время первого тайма.

Стоит отметить, что «Торино» заканчивал матч вдевятером. На 76-й минуте второе предупреждение получил Армандо Иццо, а на 89-й прямую красную карточку схлопотал сербский полузащитник Саша Лукич. Ворота туринцев защищал Сальваторе Сиригу.

«Аталанта» в данный момент находится на четвертом месте с 38 очками после 21 игры.

«Торино» опустился на десятую строчку. У туринцев – 27 очков.

2 февраля «Аталанта» примет «Дженоа», а «Торино» сыграет в гостях с «Лечче».