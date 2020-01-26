«Брага» выиграла Кубок португальской лиги, победив в финале «Порту» Победный гол был забит на исходе основного времени.

В Португалии завершился 13-й розыгрыш Кубка лиги. В финале «Брага» со счетом 1:0 обыграла «Порту». Матч состоялся в Браге на Муниципальном стадионе.

Единственный гол забил на пятой добавленной минуте второго тайма правый вингер «Браги» Рикарду Орта.

Для «Браги» – это первый трофей после победы в Кубке Португалии сезона-2015/16. Кубок португальской лиги команда ранее выигрывала всего один раз – в 2013 году. Что любопытно, тогда «Брага» тоже обыграла в финале «Порту» со счетом 1:0.

Кубок лиги разыгрывают в Португалии с 2007 года, но в отличие от Англии и Франции победитель турнира не получает путевки в Лигу Европы.

«Бенфика» выигрывала Кубок португальской лиги рекордные семь раз. Помимо «Браги» две победы в турнире на счету лиссабонского «Спортинга». «Витория» из Сетубала и «Морейренсе» завоевывали трофей по одному разу.