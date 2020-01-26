«Брага» выиграла Кубок португальской лиги, победив в финале «Порту»

В Португалии завершился 13-й розыгрыш Кубка лиги. В финале «Брага» со счетом 1:0 обыграла «Порту». Матч состоялся в Браге на Муниципальном стадионе.
Единственный гол забил на пятой добавленной минуте второго тайма правый вингер «Браги» Рикарду Орта.
Для «Браги» – это первый трофей после победы в Кубке Португалии сезона-2015/16. Кубок португальской лиги команда ранее выигрывала всего один раз – в 2013 году. Что любопытно, тогда «Брага» тоже обыграла в финале «Порту» со счетом 1:0.
Кубок лиги разыгрывают в Португалии с 2007 года, но в отличие от Англии и Франции победитель турнира не получает путевки в Лигу Европы.
«Бенфика» выигрывала Кубок португальской лиги рекордные семь раз. Помимо «Браги» две победы в турнире на счету лиссабонского «Спортинга». «Витория» из Сетубала и «Морейренсе» завоевывали трофей по одному разу.
Федерер спасся, Серена – нет. Итоги пятого дня Australian Open Сенсационный вылет Серены Уильямс, поражение Наоми Осаки, последний матч в карьере Каролины Возняцки и пятисетовый матч-триллер Роджера Федерера с Джоном Миллманом. 24.01.2020 19:30 Теннис Велиев Эмиль Видеообзоры матчей 24-го тура АПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов и других ярких моментов матчей 24-го тура чемпионата Англии. 24.01.2020 00:00 Футбол «Знарку проиграть не стыдно!» Шансы «Северстали» на плей-офф становятся все более туманными 23.01.2020 22:00 Хоккей Кузютина Елена Евгений Ловчев: Семак рискует стать заложником Кокорина Наш постоянный автор ищет идеальный выход из конфликта Александра Кокорина с «Зенитом», который пытается отправить нападающего, вопреки его желанию, в аренду в «Сочи». 23.01.2020 18:00 Футбол Ловчев Евгений Ждем Машу и Медведева. Итоги первого дня Australian Open Первый день Открытого чемпионата Австралии прошел по усеченной программе из-за дождей. 20.01.2020 20:30 Теннис Мысин Николай Где взять патроны, которые не сдувает? В Рупольдинге сборной надо исправлять стрельбу В среду стартует 5-й этап Кубка мира. Российская команда попробует реабилитироваться после неудачного выступления в Оберхофе на минувшей неделе. 14.01.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев Подколзин забил, но Толчинский его затмил. ЦСКА обыграл СКА в четвертый раз Обзор большого хоккейного вторника от «Советского спорта». 21.01.2020 22:30 Хоккей Домрачев Владислав Без голов легионеров «Спартак» – в ФНЛ, а «Тамбов» – в Лиге чемпионов Если бы в таблице премьер-лиги не учитывались голы иностранцев, красно-белые шли бы на последнем месте, а компанию Питеру и Краснодару в зоне Лиги чемпионов составил бы Тамбов. Рассказываем по порядку, перебрасывая мостик на следующий сезон. 22.01.2020 21:30 Футбол Зибрак Артем Игроки НХЛ массово отказываются от Матча всех звезд В ближайшие дни в Сент-Луисе пройдет звездный уик-энд. Это событие уже ознаменовалось отказом участвовать в мероприятии ряда известных игроков. Они заранее оповестили организаторов и общественность о своем решении. 23.01.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл Конор Макгрегор – Дональд Серроне: когда бой, где смотреть, кто фаворит 19 января в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 246 состоится поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне. «Советский спорт» отвечает на главные вопросы в преддверии схватки. 18.01.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей