«Севилья» обыграла «Гранаду» и вышла на чистое третье место в примере, опередив «Атлетико»

Матч 21-го тура «Севилья» – «Гранада» завершился со счетом 2:0.

На 11-й минуте после навеса Хесуса Наваса головой забил голландский нападающий Люк Де Йонг, а на 34-й ударом с правой ворота гостей поразил Нолито.

«Севилья» в данный момент занимает третье место, набрав 38 очков в 21 игре. У занимающего четвертую позицию «Атлетико» 35 очков. Сегодня 26 января мадридцы сыграют дома с «Леганесом».

«Гранада» находится на 12-й позиции с 27 очками.

1 февраля «Гранада» примет «Эспаньол». «Севилья» свой следующий матч чемпионата проведет 2 февраля дома против «Алавеса».