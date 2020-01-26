Ханс-Дитер Флик: То, как «Бавария» играла против «Шальке», придаст нам еще больше уверенности в себе Мюнхенцы одержали пятую победу подряд в чемпионате Германии.

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды над «Шальке» в чемпионате Германии.

«Сегодня мы играли очень хорошо. Мы хотели высоко прессинговать, оказывать на соперника давление и играть с высокой интенсивностью. Нам это очень хорошо удалось, особенно в первом тайме. То, как мы играли, должно придать нам еще больше уверенности в себе. У нас состав очень высокого уровня, и когда мы так прибавляем в игре, это очень хорошо», - цитирует Флика официальный сайт клуба.

Напомним, вчера «Бавария» в матче 19-го тура чемпионата Германии на своем поле разгромила «Шальке» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Роберт Левандовски, Томас Мюллер, Леон Горецка, Тьяго Алькантара и Серж Гнабри.

С пятью победами подряд «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков в 19 играх. У лидера - «РБ Лейпциг» - 40 очков. «Шальке» занимает пятое место, имея в активе 33 очка.

31 января «Шальке» встретится в гостях с берлинской «Гертой», а 1 февраля «Бавария» сыграет в гостях с «Майнцем».