Фрэнк Лэмпард: Не реализуя моменты, «Челси» позволил «Халлу» оставаться в игре до последней минуты Лондонцы одержали победу в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился эмоциями после матча против «Халла».

«Мы сами осложнили себе задачу, не использовав слабость противника в первом тайме. Мы создавали моменты после эффектных комбинаций, но затем упускали их. Мы позволяем сопернику оставаться в игре до последней минуты, чем создаем себе проблемы. Я не могу быть полностью доволен качеством нашей игры», - цитирует Лэмпарда пресс-служба клуба.

Напомним, вчера «Челси» одержал гостевую победу над «Халлом» в матче 1/16 финала кубка Англии со счетом 2:1. В составе лондонцев забитыми мячами отметились Миши Батшуайи и Фикайо Томори.

Жеребьевка 1/8 турнира состоится 27 января.

1 февраля в рамках чемпионата страны «Челси» сыграет в гостях против «Лестера».