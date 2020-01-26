Томас Мюллер: «Бавария» очень довольна игрой против «Шальке» Мюнхенцы одержали пятую победу подряд в чемпионате Германии.

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер подвел итоги матча против «Шальке».

«Узнав результат матча «Лейпцига», мы стали еще более нацеленными, - цитирует Мюллера официальный сайт «Баварии». - Сегодня мы выложились не только на сто процентов, но еще и прибавили несколько сверху. Мы очень довольны игрой».

Напомним, вчера «Бавария» в матче 19-го тура чемпионата Германии на своем поле разгромила «Шальке» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Роберт Левандовски, Мюллер, Леон Горецка, Тьяго Алькантара и Серж Гнабри.

С пятью победами подряд «Бавария» расположилась на втором место в турнирной таблице, набрав 39 очков в 19 играх. У занимающего первое место - «РБ Лейпциг» - 40 очков. В 19-м туре лидер чемпионата уступил на выезде «Айнтрахту» 0:2. «Шальке» занимает пятое место, имея в активе 33 очка.

31 января «Шальке» встретится в гостях с берлинской «Гертой», а 1 февраля «Бавария» сыграет в гостях с «Майнцем».