Скауты «Спартака» посетили матч «Валенсия» – «Барселона» Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Скауты московского «Спартака» посетили матч чемпионата Испании «Валенсия» - «Барселона».

По информации ElDesmarque, на встречу также были аккредитованы представители «Ювентуса», «Боруссии», «Леванте» и «Хетафе».

Напомним, «Валенсия» обыграла «Барселону» в матче 21-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0. Российский полузащитник хозяев Денис Черышев участия в матче не принимал.

«Спартак» расположился на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 22 очка после 19 туров.

29 февраля красно-белые сыграют в гостях против «Динамо».