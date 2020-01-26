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Комличенко провел первую тренировку в «Динамо» (фото) - Советский спорт
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26 января 2020 12:21Футбол

Комличенко провел первую тренировку в «Динамо» (фото)

Нападающий Николай Комличенко провел первую тренировку в составе московского «Динамо», которое в эти дни находится на сборах в Турции.

Напомним, что накануне 24-летний российский форвард подписал с московской командой контракт на четыре с половиной года.

Ранее он выступал за чешскую «Младу-Болеслав». В 74 матчах он забил 46 голов и сделал 14 результативных передач.

После первой части чемпионата «Динамо» набрало 24 очка и занимает восьмое место.

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