Комличенко провел первую тренировку в «Динамо» (фото) Нападающий Николай Комличенко провел первую тренировку в составе московского «Динамо», которое в эти дни находится на сборах в Турции.

Напомним, что накануне 24-летний российский форвард подписал с московской командой контракт на четыре с половиной года.

Ранее он выступал за чешскую «Младу-Болеслав». В 74 матчах он забил 46 голов и сделал 14 результативных передач.

После первой части чемпионата «Динамо» набрало 24 очка и занимает восьмое место.