Агент Комличенко: Главный тренер «Динамо» очень хотел видеть Николая в команде Сегодня нападающий провел первую тренировку в новом клубе.

Футбольный агент Олег Артемов, представляющий интересы нападающего Николая Комличенко, прокомментировал переход футболиста в московское «Динамо».

«Очень хорошо, что все завершилось именно таким образом. Николай давно заслужил шанс пойти на повышение. «Динамо» было наиболее конкретно и настойчиво. Конечно, огромную роль сыграло то, что Николая очень хотел видеть в команде главный тренер, а также руководство клуба. Уверен, что адаптация в команде не займет много времени», - сказал Артемов в интервью Sport24.ru.

Напомним, накануне 24-летний российский форвард подписал с московской командой контракт на четыре с половиной года.

Ранее он выступал за чешскую «Младу-Болеслав». В 74 матчах он забил 46 голов и сделал 14 результативных передач.

После первой части чемпионата «Динамо» набрало 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. 29 февраля бело-голубые на своем поле примут «Спартак».