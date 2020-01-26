Леон Горецка: Флик за несколько недель создал климат, в котором каждый чувствует себя комфортно

– Ханси Флик за несколько недель создал климат, в котором каждый чувствует себя комфортно. На каждый матч он дает нам тактический план, по которому мы работаем. Я считаю, что важно, что заметен прогресс и в каждом матче мы играем все лучше. Мой гол, конечно, получился особенным. Не секрет, что в «Шальке» я провел пять замечательных лет и чувствовал себя там очень комфортно, – передает слова хавбека пресс-служба мюнхенского клуба.
Напомним, что после 19 туров «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги, уступая одно очко лидирующему в чемпионате «РБ Лейпцигу».
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