Леон Горецка: Флик за несколько недель создал климат, в котором каждый чувствует себя комфортно Полузащитник «Бавария» Леон Горецка прокомментировал крупную победу команды в матче чемпионата Германии с «Шальке» (5:0).

– Ханси Флик за несколько недель создал климат, в котором каждый чувствует себя комфортно. На каждый матч он дает нам тактический план, по которому мы работаем. Я считаю, что важно, что заметен прогресс и в каждом матче мы играем все лучше. Мой гол, конечно, получился особенным. Не секрет, что в «Шальке» я провел пять замечательных лет и чувствовал себя там очень комфортно, – передает слова хавбека пресс-служба мюнхенского клуба.

Напомним, что после 19 туров «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги, уступая одно очко лидирующему в чемпионате «РБ Лейпцигу».