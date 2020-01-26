Креспо возглавил в Аргентине новую команду Бывший нападающий «Пармы», «Лацио» и «Милана» стал главным тренером клуба «Дефенса и Хустисия».

Экс-форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо нашел новое место работы. 44-летнего специалиста назначили главным тренером клуба «Дефенса и Хустисия», который в данный момент занимает 16-е место в аргентинской суперлиге, набрав 21 очко в 16 матчах.

¡Bienvenido Hernán Crespo a Defensa y Justicia!@Crespo pic.twitter.com/9gUrDOXZVA — Defensa y Justicia (@ClubDefensayJus) January 26, 2020

Ранее Креспо тренировал на родине «Банфилд» – с декабря 2018-го по 31 августа прошлого года, но был уволен после неудачного старта нынешнего сезона.

Аргентинец как футболист известен по выступлениям в Италии за «Парму», «Лацио», «Милан», «Интер» и «Дженоа». Также на его счету выступления за «Ривер Плейт» и лондонский «Челси». Всего за карьеру Креспо забил на клубном уровне 273 гола в 608 матчах.

Тренерскую карьеру он начинал в Италии, поработав с молодежной командой «Пармы» и «Моденой». В 2017 и 2018 годах Креспо занимал должность вице-президента «Пармы».