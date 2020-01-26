«Ньюкасл» заинтересован в переходе Алькасера Испанский нападающий перестал попадать в основной состав дортмундской «Боруссии».

Британская газета The Sun сообщает о том, что испанский нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер может стать игроком «Ньюкасла».

Бывшему нападающему «Валенсии» и «Барселоны» нужно больше игровой практики, чтобы завоевать место в составе сборной Испании на Евро-2020, а главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс ищет усиление атаки.

Английский клуб надеется взять 26-летнего форварда в аренду до конца сезона с правом выкупить трансфер летом за 25 миллионов фунтов. Ранее в Испании писали об интересе к Алькасеру со стороны «Валенсии», за которую он выступал с 2010 по 2016 годы.

Пако играет за «Боруссию» с 2018 года, и прошлым летом дортмундцы выкупили права на него у «Барселоны» за 21 млн евро. В нынешнем сезоне он забил в бундеслиге 5 голов в 11 матчах, но лишь 6 раз выходил в основном составе и вообще перестал получать игровое время после того, как в нынешнем месяцев в команду перешел 19-летний норвежец Эрлинг Холанд.