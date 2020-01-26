Сергей Силкин: В «Динамо» на данный момент Комличенко будет проще Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал переход в московскую команду нападающего Николая Комличенко.

– Кого считаете более сильным форвардом: Комличенко или Соболева, которого тоже сватали в «Динамо»?

– Соболев больше силовой нападающий. Когда команды играют на контратаках, он хорошо себя проявляет в прорывах. А насчет Комличенко сейчас трудно говорить.

– Как думаете, почему он выбрал именно «Динамо»? Чем его привлек этот клуб? Ведь была возможность перейти, например, в ЦСКА, «Локомотив», «Рубин»?

– В «Динамо» на данный момент ему будет проще. Другие команды все сформированные и со своим почерком. Мы же видим, как, например, Федор Смолов не может вписаться в игру «Локомотива».

– С приходом Комличенко нападение «Динамо» больше не нуждается в усилении?

– Команде нужны хорошие фланги, чтобы форварды получали полную работу, нужны и быстрые атаки, и позиционные. А при позиционных атаках как раз очень важны быстрые фланги, которые могут совершать проходы, подавать мячи в штрафную, правильно простреливать, – приводит слова Силкина «Евро-футбол.ру».

Напомним, накануне 24-летний российский форвард подписал с московской командой контракт на четыре с половиной года. Ранее Комличенко выступал за чешскую «Младу-Болеслав», записав на свой счет 46 забитых мячей и 14 результативных передач в 74 встречах за чешскую команду.