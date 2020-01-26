«Интер» в концовке встречи упустил победу над «Кальяри»

Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 1:1. В составе миланской команды голом отметился Лаутаро Мартинес (29-я минута), у гостей точным ударом отличился Раджа Наингголан (78).

Отметим, что в компенсированное время матча Мартинес, получив за минуту две желтые карточки, был удален с поля.

После этой игры «Интер» набрал 48 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице серии А, «Кальяри» с 31 очком занимает шестое место.

В следующем туре «Интер» в гостях сыграет против «Удинезе», а «Кальяри» дома встретится с «Пармой».

Чемпионат Италии

20-й тур

«Интер» – «Кальяри» – 1:1 (1:0)

Голы: Мартинес, 29 – Наингголан, 78

«Интер»: Ханданович, Бираги (Димарко, 85), Бастони, Шкриньяр (Годин, 17), Янг, Сенси (Санчес, 82), Валеро, Барелла, де Врей, Мартинес, Лукаку

«Кальяри»: Краньо, Клаван, Валюкевич, Пеллегрини (Маттьелло, 76), Фараго, Наингголан (Чигарини, 86), Олива (Кастро, 74), Ионицэ, Жоао Педро, Нандес, Симеоне

Предупреждения: Лукаку, 45+3; Барелла, 61; де Врей, 83; Мартинес, 90+4

Удаление: Мартинес, 90+4