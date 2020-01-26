«Краснодар» обыграл «Яблонец» в контрольном матче Футболисты «Краснодара» одержали победу над чешским клубом «Яблонец» в товарищеском матче.

Встреча, которая прошла в рамках тренировочного сбора краснодарской команды в испанской Марбелье, завершилась со счетом 2:1 в пользу российской команды.

В составе российского клуба голами отметились Мануэл Фернандеш (29-я минута) и Маркус Берг (57, пен.). У чешской команды точным ударом отличился Ян Кроб (32).