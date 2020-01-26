Фанаты «Наполи» назвали Сарри «горбатым ублюдком» Сегодня в Неаполе состоится матч «Наполи» – «Ювентус».

Болельщики футбольного клуба «Наполи» накануне домашнего матча неаполитанской команды против «Ювентуса» в рамках 21-го тура серии А вывесили возле стадиона «Сан-Паоло» несколько баннеров, адресованных главному тренеру туринцев Маурицио Сарри.

61-летний итальянский специалист в прошлом тренировал «Наполи». Неаполитанская команда под руководством Сарри занимала второе место в чемпионате Италии в 2016 и 2018 годах, а также финишировала третьей в 2017-м.

«Сарри – горбатый ублюдок. Ты много говорил о «Юве», а затем снял штаны», – написано на плакатах возле стадиона.

🔊 👇 È il giorno di #Napoli - #Juventus, la #CurvaA ha esposto uno striscione di «bentornato» a Maurizio #Sarri in vari punti della città:



«Sarri gobbo bastardo, sulla Juve ne hai dette tante ma poi ti sei calato le mutande» 👇#LeBombeDiVlad #LBDV pic.twitter.com/nazozQVSjp — Le Bombe di Vlad (@BombeDiVlad) January 26, 2020

Gobbi или же «горбатые» – негативное прозвище «Ювентуса».

Сарри был назначен главным тренером туринского клуба в июне прошлого года после того, как отработал один сезон в лондонском «Челси».

Матч «Наполи» – «Ювентус» начнется сегодня вечером в 22:45 по московскому времени.