«Парма» обыграла «Удинезе»

Матч 21-го тура чемпионата Италии «Парма» – «Удинезе» завершился со счетом 2:0.
Оба мяча хозяева забили в первом тайме. На 19-й минуте отличился Риккардо Гальоло, а на 34-й свой пятый гол в сезоне забил 19-летний шведский вингер Деян Кулушевски, права на которого недавно приобрел «Ювентус» за 35 млн евро.
«Парма» занимает седьмое место, набрав 31 очко. «Удинезе» находится на 14-й строчке таблицы с 24 очками.
1 февраля «Парма» сыграет в гостях с «Кальяри», своим прямым конкурентом в борьбе за место в Лиге Европы. «Удинезе» 2 февраля примет «Интер».
В двух других матчах 21-го тура «Сампдория» и «Сассуоло» сыграли вничью 0:0, а «Верона» со счетом 3:0 обыграла на своем поле «Лечче». У веронской команды забивали Павел Давидович (на 19-й минуте), Маттео Пессина (34-я) и Джампаоло Паццини (на 87-й с пенальти).
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